Stage d’initiation aux Danses Bretonnes Rouez, samedi 13 avril 2024.

Si vous cherchez une expérience immersive dans la culture bretonne, ne cherchez pas plus loin ! La Maison de la Musique vous invite à participer à un événement inoubliable le Fest Noz et ses Stages d’Initiation aux Danses Bretonnes, qui se dérouleront les samedis 13 avril et 25 mai 2024 à Rouez et Rouessé-Vassé.

Avant de vous lancer sur la piste de danse du Fest Noz, pourquoi ne pas perfectionner vos pas lors des Stages d’Initiation aux Danses Bretonnes ? Encadrés par des artistes enseignants renommés tels qu’Eric Ollu, Raymond Le Lann et Jean-François LE COZ, ces stages vous permettront de découvrir les secrets des danses bretonnes. Que vous soyez débutant ou danseur aguerri, ces stages sauront vous transporter dans l’univers captivant de la danse bretonne.

Stage #1 Samedi 13 avril / 10h 12h / 14h 16h (Salle des fêtes de Rouez)

Stage #2 Samedi 25 mai / 14h 17h (Salle Multi-activités de Rouessé-Vassé)

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour ces stages uniques. Profitez-en pour réserver votre place dès maintenant en contactant la Maison de la Musique. Les stages sont gratuits pour les usagers de la Maison de la Musique et seulement 25€ par jour de stage pour les participants externes. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de vivre la culture bretonne de l’intérieur !

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, contactez la Maison de la Musique par e-mail à maison.musique@4cps.fr, par téléphone au 06 31 68 22 11

Un Fest Noz authentique

Le point culminant de cet événement est sans aucun doute le Fest Noz, un bal traditionnel breton qui aura lieu le 25 mai 2024 à Rouessé-Vassé à partir de 20h30. Imaginez-vous plongé dans une ambiance enivrante, entouré de passionnés de musique et de danse, prêts à célébrer la richesse de la culture bretonne. Laissez-vous emporter par les mélodies envoûtantes des musiques traditionnelles et découvrez les danses ancestrales qui ont traversé les âges.

En plus de la première partie assurée par l’Ensemble Trad de la Maison de la Musique, deux groupes prestigieux seront présents pour animer cette soirée inoubliable Le Duo Ollu / Le Coz directement du Finistère et le Quartet Chaberjack, un groupe emblématique de Mayenne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Rouez 72140 Sarthe Pays de la Loire

