Ecuries de Rieutort, le dimanche 11 juillet à 10:00

Venez avec votre cheval découvrir cette magnifique discipline qu’est le tir à l’arc à cheval. Il ne reste que quelques places. Information et réservation Écurie de Rieutort 06 20 80 31 42. Aux Ecuries du Rieutort Ecuries de Rieutort 4725 route de la Salvetat 31470 Sainte-Foy-de-Peyrolières Sabonnères Haute-Garonne

2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T17:00:00

