Stage d’initiation au théâtre Lescun, 10 août 2021-10 août 2021, Lescun.

Stage d’initiation au théâtre 2021-08-10 17:00:00 – 2021-08-11 20:00:00

Lescun Pyrénées-Atlantiques

Découverte de la pratique du théâtre et du jeu d’acteur à travers des exercices autour de l’écoute et de l’improvisation. Une approche ludique et accessible à tous, permettant de libérer le corps et la parole en s’amusant.

Tout public

Découverte de la pratique du théâtre et du jeu d’acteur à travers des exercices autour de l’écoute et de l’improvisation. Une approche ludique et accessible à tous, permettant de libérer le corps et la parole en s’amusant.

Tout public

+33 7 82 50 90 99

Découverte de la pratique du théâtre et du jeu d’acteur à travers des exercices autour de l’écoute et de l’improvisation. Une approche ludique et accessible à tous, permettant de libérer le corps et la parole en s’amusant.

Tout public

dernière mise à jour : 2021-07-17 par