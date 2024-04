STAGE D’INITIATION AU SWING AVEC LES TRIPLETTES Saint-Martin-de-Londres, dimanche 21 avril 2024.

STAGE D’INITIATION AU SWING AVEC LES TRIPLETTES Saint-Martin-de-Londres Hérault

L’Association Fabules propose un nouveau stage d’initiation au SWING avec Les Triplettes !

à la Salle des Rencontre de Saint Martin de Londres le dimanche 21 avril 2024.

10h30 Accueil

11h-12h Solo swing

12h-13h30 repas partagé

13h30-14h30: Lindy hop en couple

Le SOLO SWING aussi appelé Jazz Roots est la danse afro-américaine solo des années swing. Il voit progressivement le jour aux États-Unis pendant les années 1920. En raison de son style dynamique et spectaculaire, il a un succès considérable. Le solo swing permet de danser sans partenaire mais tous ensemble cardio et fun ! En ligne ou en cercle on apprend les classic steps des danses swing

Le LINDY HOP est une danse de rue qui s’est développée dans la communauté afro-américaine de Harlem à New York, vers la fin des années 1920, en parallèle avec le jazz, et plus particulièrement le swing et l’ère des Big Bands. Elle est, avant tout, une forme d’art ancrée dans la culture noire.

Prix libre

Tous niveaux

Pas de réservation 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie assofabules@gmail.com

