2022-07-10 – 2022-07-10

Campagne 24260 Francis, pisteur expérimenté, vous propose un stage d’initiation au pistage animalier : découvrez comment trouver, identifier et interpréter les traces des animaux sauvages dans nos forêts. Pister est le meilleur moyen d’avoir un aperçu furtif de leurs vies secrètes, au cœur du département le plus boisé de France! Les lieux exactes de ces ateliers changent d’un jour à l’autre afin d’êtres certains d’observer les traces de passage des animaux : Campagne, Saint-Avit-de-Vialard ou Les Eyzies. Le choix du lieu vous sera communiqué par messagerie à J-5. 15 personne maximum (à partir de 2 ans).

