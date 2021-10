Gigors-et-Lozeron Gigors-et-Lozeron Drôme, Gigors-et-Lozeron Stage d’initiation au Masque Neutre Gigors-et-Lozeron Gigors-et-Lozeron Catégories d’évènement: Drôme

Gigors-et-Lozeron

Stage d’initiation au Masque Neutre Gigors-et-Lozeron, 23 octobre 2021, Gigors-et-Lozeron. Stage d’initiation au Masque Neutre 2021-10-23 – 2021-10-24 Salle Rivière La Rivière

Gigors-et-Lozeron Drôme Gigors-et-Lozeron EUR 100 100 Premier volet du cycle: l’Univer du Masque, un weekend d’initiation au Masque Neutre. Pour les personnes, amateur et professionnels intéressée par la gestuelle, la présence scénique, le jeu masqué.

Dans le cadre exceptionnel du perc naturel du Vercors. +33 7 84 94 74 06 dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Gigors-et-Lozeron Autres Lieu Gigors-et-Lozeron Adresse Salle Rivière La Rivière Ville Gigors-et-Lozeron lieuville 44.7979#5.09323