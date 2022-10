Stage d’initiation au Karaté Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage d’initiation au Karaté Centre Paris Anim’ Wangari Maathai, 2 novembre 2022, Paris. Du mercredi 02 novembre 2022 au vendredi 04 novembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 16h00

. payant 10,80 euros

Ce stage s’adresse aux enfants désireux de découvrir l’univers du karaté Le Karaté est un art martial qui consiste en l’utilisation de techniques à la fois offensives et défensives faisant appel à toutes les parties du corps. Nos ateliers ont pour objectif d’apprendre les premières techniques et d’aider celles et ceux qui veulent s’essayer au Karaté, de le faire dans les meilleures conditions. Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris Contact : http://cpa-wangari.ifac.asso.fr 0140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/centrewangarimaathai/ https://www.facebook.com/centrewangarimaathai/ http://cpa-wangari.ifac.asso.fr

Stage Karaté-WMM Stage Karaté-WMM

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Wangari Maathai Adresse 13-15 rue Mouraud Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Wangari Maathai Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Wangari Maathai Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage d’initiation au Karaté Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 2022-11-02 was last modified: by Stage d’initiation au Karaté Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Centre Paris Anim' Wangari Maathai 2 novembre 2022 Centre Paris Anim' Wangari Maathai Paris Paris

Paris Paris