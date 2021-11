Saint-Riquier-ès-Plains Saint-Riquier-ès-Plains Saint-Riquier-ès-Plains, Seine-Maritime Stage d’initiation au golf Saint-Riquier-ès-Plains Saint-Riquier-ès-Plains Catégories d’évènement: Saint-Riquier-ès-Plains

Seine-Maritime

Stage d’initiation au golf Saint-Riquier-ès-Plains, 27 décembre 2021, Saint-Riquier-ès-Plains. Stage d’initiation au golf Route du Golf Golf Normandie Côte d’Albâtre Saint-Riquier-ès-Plains

2021-12-27 – 2021-12-31 Route du Golf Golf Normandie Côte d’Albâtre

Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime Saint-Riquier-ès-Plains Durant les congés de Noël, le Golf Normandie Albâtre propose de vous présenter les règles et techniques du golf.

Ce stage est sur demande seulement.

Pour les enfants à partir de 7 ans : 10h-12h

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Riquier-ès-Plains, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Riquier-ès-Plains Adresse Route du Golf Golf Normandie Côte d'Albâtre Ville Saint-Riquier-ès-Plains lieuville Route du Golf Golf Normandie Côte d'Albâtre Saint-Riquier-ès-Plains