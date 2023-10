Stage d’initiation au dessin GOBELINS Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage d’initiation au dessin GOBELINS Paris Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 30 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 18h00

Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 10 ans. payant Stage de 4 ou 5 jours, tarif 500 euros Un stage pour appréhender les bases du dessin et développer sa créativité. Ce stage est fait pour toi !

Tu aimes dessiner, tu rêves de t’entraîner aux différentes techniques pour réussir tes portraits, tes croquis ou tes décors ! Tu débutes et tu souhaites acquérir des bases solides ! Au programme : Ce stage te propose d’aborder les différentes techniques du dessin (perspective/dessin d’espace, modèle vivant, portrait, dessin sur le vif) et notamment, le croquis. Tu pourras apprendre les bases du dessin tout en t’amusant et en développant ta créativité en ajoutant ta touche personnelle. Tu pourras ainsi initier ton premier carnet d’inspiration. Chaque séance est dédiée à une matière. En fin de semaine, des séances sont dédiées au développement de sa créativité à travers une thématique (dessin animalier, carnet de voyage,…). Des sorties sont prévues pour permettre d’aiguiser son sens de l’observation et d’enrichir sa culture. GOBELINS Paris 73 boulevard Saint-Marcel 75013 Paris Contact : https://ateliers.gobelins.fr/ +33631508717 lbouhali@gobelins.fr https://www.facebook.com/gobelins.ecole/ https://www.facebook.com/gobelins.ecole/ https://ateliers.gobelins.fr/Stage-d-initiation-au-dessin-(premier-carnet-de-travaux)-p-23-c-7.html#fp

