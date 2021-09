Donneville Église Saint-Pierre de Donneville Donneville, Haute-Garonne Stage d’initiation au chant en chorale Église Saint-Pierre de Donneville Donneville Catégories d’évènement: Donneville

Les **18 et 19 septembre 2021**, venez profiter d’une initiation chorale au sein du chœur de Donneville. Ce stage s’adresse aussi bien aux **choristes confirmés** qu’aux **débutants** désirant découvrir l’art de la pratique vocale collective. Durant ces deux jours seront abordés les thèmes suivants : * Prise de conscience corporelle de l’instrument. * Travail d’interprétation sur un répertoire varié (classique, gospel, variété française et internationale, chants du monde…) Les répétitions auront lieu les samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Une prestation aura lieu le dimanche à 18 h afin de présenter le travail effectué durant le week-end. L’inscription **est gratuite pour les adhérents CLAD** (saison 2020-2021) et de **30 €** pour les autres personnes.

Que vous soyez débutant ou choriste confirmé, le temps d’un week-end exprimer votre talent au sein d’une chorale ! Église Saint-Pierre de Donneville Place du Languedoc, 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne

