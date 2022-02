Stage d’initiation àl’ornithologie – Séance 1 Saint-Vigor-d’Ymonville Saint-Vigor-d'Ymonville Catégories d’évènement: Saint-Vigor-d'Ymonville

Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime Saint-Vigor-d’Ymonville Envie de mieux connaître les différentes espèces d’oiseaux qui fréquentent la Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, d’apprendre à les identifier ? Alors la Maison de l’Estuaire vous propose ce tout nouveau stage d’initiation à l’ornithologie. Parce que rien ne vaut la pratique, ce stage s’appuie sur plusieurs séances d’observation sur le terrain, réparties au fil des saisons. Avec notre animateur Mickaël derrière la lunette, vous découvrirez les particularités des principales espèces estuariennes mais aussi les bonnes pratiques et astuces à adopter pour les observer sans les déranger. Rendez-vous à la Maison de la réserve – Salle Avocette. A partir de 8 ans

Durée : 3h

Prévoir des vêtements chauds, des bottes et des jumelles.

Séance plein tarif : 20€, tarif étudiant : 15€

