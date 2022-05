Stage d’initiation à l’éco-vannerie

2022-05-02 09:30:00 – 2022-05-02 16:30:00 Eur 60 65 Lundi 2 mai : MARAYE EN OTHE – Stage d'initiation à l'éco-vannerie, de 9h30 à 16h30. Animé par Adeline, Adèle Soline. Profitez d'une journée entière afin de vous initiez à l'éco-vannerie : apprentissage des tiges de papier nécessaire à la vannerie de papier en recyclant des prospectus puis montage de votre tout premier panier avec vos propres tiges crées lors de cette journée ! Repartez avec votre panier. Tarif adhérent : 60 € – Non adhérent : 65 €. 6 pers maximum, sur inscription. Contact : niddecreateurs@yahoo.com – +33 (0)6 18 77 27 18

