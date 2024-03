Stage d’initiation à l’apiculture La Blottière La Breille-les-Pins, mercredi 21 août 2024.

Stage d’initiation à l’apiculture La Blottière La Breille-les-Pins Maine-et-Loire

Guidé par un apiculteur et muni de votre enfumoir, vivez 3h d’immersion complète au cœur du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine dans l’un de nos ruchers, au plus près des abeilles.

Débutants ou passionnés d’insectes et de nature, cette initiation vous transporte hors du temps, au cœur de l’univers merveilleux des abeilles.

AU PROGRAMME :

– Explications générales sur le fonctionnement et le cycle de vie des abeilles

– Ouverture d’une ruche

– Apprentissage des bonnes pratiques pour la gestion et l’entretien d’une ruche

–Extraction de votre pot de miel 60 60 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 14:00:00

fin : 2024-08-21 17:00:00

La Blottière 6 route de Saumur

La Breille-les-Pins 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire girard-miel@wanadoo.fr

L’événement Stage d’initiation à l’apiculture La Breille-les-Pins a été mis à jour le 2024-03-13 par eSPRIT Pays de la Loire