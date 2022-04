Stage d’initiation à l’apiculture Dompierre-en-Morvan, 11 juin 2022, Dompierre-en-Morvan.

Stage d’initiation à l’apiculture Les abeilles de la terrière Hameau de Courcelotte Dompierre-en-Morvan

2022-06-11 – 2022-06-12 Les abeilles de la terrière Hameau de Courcelotte

Dompierre-en-Morvan Côte-d’Or Dompierre-en-Morvan

Les Abeilles de la terrière est une exploitation agricole située dans le beau Parc naturel régional du Morvan. Apiculture raisonnée.

Venez assister à deux jours de formation d’initiation à l’apiculture. Venez découvrir l’univers de nos abeilles domestiques. Vous saurez comment ouvrir une ruche, quel matériel utiliser, quelle manipulation effectuer, quand récolter et avec quoi. Théorie et pratique assurées pendant le stage.

Contactez moi pour plus de renseignements

lesabeillesdelaterriere@gmail.com

