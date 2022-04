Stage d’initiation à l’animation GOBELINS, l’école de l’image Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage d’initiation à l’animation GOBELINS, l’école de l’image, 7 avril 2022, Paris. . payant 580 € le stage de 30h PRÉSENTATION Tu aimes le cinéma d’animation ? Réalise ton premier film d’animation en marchant sur les pas d’Emile Reynaud (créateur du premier film d’animation). Comme un réalisateur de film d’animation, tu vas pouvoir créer les images que tu vas filmer et monter pour fabriquer ton propre petit film. Au programme…Bases de l’animation, storyboard, design des décors et des personnages (réalisés en animation traditionnelle 2D) Un atelier incontournable pour découvrir les bases de l’animation et se familiariser avec l’animation traditionnelle ou tradigitale. Tout film d’animation a pour point commun cette technique. A partir d’images fixes, tu vas pouvoir donner l’impression d’une image en mouvement. L’objectif de l’atelier est d’acquérir les bases permettant de réaliser une courte séquence animée d’un personnage en mouvement. Le thème : construire un scénario et une histoire autour d’un morceau de musique classique ou thématique libre selon le projet retenu par le ou la participant.e Les participant(e)s travailleront individuellement ou en groupe après avoir choisi leur morceau de musique à illustrer. Ils auront la possibilité de réaliser leur projet en animation 2D traditionnelle ou tradigitale. Une projection autour d’un pot de fin d’atelier permettra de discuter autour des oeuvres créées et de partager sa passion. Intervenants : Les intervenant(e)s sont des professionnels de leur domaine avec plusieurs années d’expérience en pédagogie. Ce sont des intervenant(e)s GOBELINS : ils interviennent soit spécifiquement au sein des ateliers, soit enseignent au sein des formations (en animation, en photographie,…). Ils ont ainsi une bonne connaissance de l’école et des enseignements qui y sont dispensés. Contact : Latifa Bouhali-Spies : +33 6 31 50 87 17 Informations pratiques

Durée : 30 heures

Horaires : 10h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 Lieu : Campus GOBELINS – SAINT MARCEL – 73, boulevard Saint Marcel, 75013 Paris pour le présentiel uniquement Matériel : Matériel à fournir par les participants : matériel pour les esquisses (carnet de croquis/feuilles A4, crayons graphites, gomme, taille crayon) GOBELINS, l’école de l’image 73, boulevard Saint Marcel 75013 Paris Contact : 0631508717 lbouhali@gobelins.fr https://ateliers.gobelins.fr/Stage-d-initiation-a-l-animation-p-21-c-16.html

