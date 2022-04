STAGE D’INITIATION À LA TAILLE DE PIERRE Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: 53270

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 EUR 30 Tailleur de pierre professionnel, Dominique Dubuisson accompagne pendant deux demi-journées les stagiaires dans l’art et la manière de travailler le tuffeau. Grâce à ses conseils avisés et à la mise à disposition d’outils, les participants pourront réaliser le temps d’un week-end un motif inspiré de la façade du logis ou bien laisser libre cours à leur imagination. Inscription obligatoire (places limitées)

Prévoir des vêtements adaptés

