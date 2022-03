STAGE D’INITIATION A LA RELIURE AU SECHOIR DU LIVEAU A GORGES Gorges Gorges Catégories d’évènement: Gorges

Loire-Atlantique

STAGE D’INITIATION A LA RELIURE AU SECHOIR DU LIVEAU A GORGES Gorges, 19 mars 2022, Gorges. STAGE D’INITIATION A LA RELIURE AU SECHOIR DU LIVEAU A GORGES Gorges

2022-03-19 – 2022-03-26

Gorges Loire-Atlantique Gorges EUR 70 Stage d’initiation au métier du relieur les 19 et 26 mars de 14h à 16h Repartez avec votre carnet et des connaissances sur les différents gestes et techniques de l’art de la reliure. Découvrez les outils ( la cisaille/l’étau/la presse…) du relieur et leur utilisation (la coupe, les encollages, les presses, la couture) à travers la création complète d’un carnet relié par vos soins, ainsi que la création des pages de gardes selon une technique de marbrure du papier. Stage d’initiation au métier du relieur sur 2 jours : samedis 19 et 26 mars de 14h à 16h. Repartez avec votre carnet et des connaissances sur les différents gestes et techniques de l’art de la reliure. 6 places. lesecolores@gmail.com http://www.lesecolores.com/ Stage d’initiation au métier du relieur les 19 et 26 mars de 14h à 16h Repartez avec votre carnet et des connaissances sur les différents gestes et techniques de l’art de la reliure. Découvrez les outils ( la cisaille/l’étau/la presse…) du relieur et leur utilisation (la coupe, les encollages, les presses, la couture) à travers la création complète d’un carnet relié par vos soins, ainsi que la création des pages de gardes selon une technique de marbrure du papier. Gorges

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gorges, Loire-Atlantique Autres Lieu Gorges Adresse Ville Gorges lieuville Gorges Departement Loire-Atlantique

Gorges Gorges Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gorges/

STAGE D’INITIATION A LA RELIURE AU SECHOIR DU LIVEAU A GORGES Gorges 2022-03-19 was last modified: by STAGE D’INITIATION A LA RELIURE AU SECHOIR DU LIVEAU A GORGES Gorges Gorges 19 mars 2022 Gorges Loire-Atlantique

Gorges Loire-Atlantique