Stage d’initiation à la planche à voile

Stage d’initiation à la planche à voile, 8 août 2022, . Stage d’initiation à la planche à voile



2022-08-08 – 2022-08-12 Stage d’initiation à la planche à voile en 5 jours pour les adolescents et adultes dès l’âge de 14 ans. Stage d’initiation à la planche à voile en 5 jours pour les adolescents et adultes dès l’âge de 14 ans. Stage d’initiation à la planche à voile en 5 jours pour les adolescents et adultes dès l’âge de 14 ans. dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville