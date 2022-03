Stage d’initiation à la permaculture Loubieng, 2 avril 2022, Loubieng.

Stage d’initiation à la permaculture L’arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes Loubieng

2022-04-02 – 2022-04-02 L’arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes

Loubieng Pyrénées-Atlantiques Loubieng

EUR 70 Objectifs de la formation : comprendre son histoire et son évolution dans le monde, découvrir les 3 piliers de sa philosophie, appréhender les 12 principes de la méthodologie, réaliser un premier microdesign sur le site du stage.

Clarifier ou appronfondir ses connaissances en permaculture, savoir comment transformer un lieu : quelles informations et par où commencer ? Apprendre à associer des idées d’aménagement pour son jardin, vivre une formation animée et participative dans un lieu d’expérimentation.

Intervenant : Philippe Guilbaud, animateur en agroécologie et consultant de l’économie sociale et solidaire.

+33 6 21 53 63 23

Pixabay

L’arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes Loubieng

