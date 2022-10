STAGE D’INITIATION A LA MOSAIQUE Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

Sane-et-Loire Saint-Gengoux-le-National EUR 90 120 Stage d’initiation à la mosaïque à la Toussaint.

Initiation à la mosaïque contemporaine, encadré par Anne Lanci, artiste professionnelle confirmée. dans le cadre des activités de la Haie Vive.

Elle vous propose l’approche de la mosaïque, quelques uns de ses aspects techniques sur une ou 2 journées (suivant votre choix).

Les matériaux et pinces sont mis à votre disposition, ainsi qu’un support. Vous pouvez apporter un autre support (cadre de glace par exemple) de petit format.

Les volumes, pots et pieds de lampes sont à EVITER, parce que trop complexes d’exécution. atelierdart.jouvence@gmail.com rue des Tanneries Foyer rural de Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National

