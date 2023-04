Stage d’initiation à la Magie Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage d’initiation à la Magie Centre Paris Anim’ Mercoeur, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h15 à 12h45

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans. payant Tarif du stage : 18 € Attention, le stage peut être annulé si le quota d’inscriptions n’est pas atteint. Prépare ton grimoire et ta baguette pour apprendre des tours de magie. Après ce stage, tu pourras impressionner ton entourage ! En 7 heures et demi de stage devient un « magicien en herbe ». Ce stage te permettra de développer ta rapidité et d’entrer dans le monde de l’illusion. Stage ludique avec Jean-Christophe. Centre Paris Anim’ Mercoeur 4 rue mercoeur 75011 Paris Contact : http://mercoeur.asso.fr/wpo/stages-de-vacances-de-printemps-du-lundi-24-avril-au-vend-5-mai/ 01 43 79 25 54 contact@mercoeur.asso.fr

Association MJC Paris-Mercoeur/web Stage de magie

