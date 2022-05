Stage d’initiation à la calligraphie Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage d’initiation à la calligraphie Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris, 7 juillet 2022, Paris. Du jeudi 07 juillet 2022 au vendredi 08 juillet 2022 :

jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h00

. payant 20 euros tarif plein 16 euros tarif réduit Participation aux deux séances obligatoire.

Profitez des vacances scolaires pour vous initier à la calligraphie. Devenez apprenti calligraphe le temps de deux matinées au musée Cernuschi. En deux séances, accompagnés par une plasticienne, initiez-vous à l’art du trait : la calligraphie chinoise. Maniement du pinceau, travail de l’encre et précision du tracé. Matériel fourni par le musée. Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez 75008 Paris Contact : 0153962150 https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/package?productId=101875893934>mStepTracking=true

