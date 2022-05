Stage d’initiation à la boxe Nant Nant Catégorie d’évènement: Nant

Stage d’initiation à la boxe Nant, 5 juillet 2022, Nant. Stage d’initiation à la boxe Piscine Nant

2022-07-05 – 2022-08-25

Piscine Nant 12230 Nant Enfants, ados, adultes, famille

Les mardi et jeudi : 9h30 à 11h

Salle du DOJO à la Piscine Faubourg Bas Proposé par Dominique Mondor, éducateur sportif +33 6 45 41 02 33 Enfants, ados, adultes, famille

Les mardi et jeudi : 9h30 à 11h

Salle du DOJO à la Piscine Faubourg Bas Piscine Nant

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégorie d’évènement: Nant Autres Lieu Nant Adresse Piscine Ville Nant lieuville Piscine Nant

Nant Nant https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nant/

Stage d’initiation à la boxe Nant 2022-07-05 was last modified: by Stage d’initiation à la boxe Nant Nant 5 juillet 2022

Nant