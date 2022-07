Stage d’improvisation : théâtre et danse Saint-Astier, 8 août 2022, Saint-Astier.

Stage d’improvisation : théâtre et danse

Les Chapelles Saint-Astier Dordogne

2022-08-08 09:00:00 – 2022-08-09 17:00:00

Saint-Astier

Dordogne

2 jours de partage, de créativité, d’écoute de l’autre et de soi avec Marie-Do et Christophe : improvisation théâtrale et danse improvisée, public 10-16 ans (association ETSEM et Collectif Kraken Mécanique).

Tarif : 60 € + adhésion à Etsem : 15 € (par famille)

Sur inscription : 06 81 92 18 15

+33 6 81 92 18 15

etsem et collectif kraken mécanique

Saint-Astier

dernière mise à jour : 2022-07-26 par