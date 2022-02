Stage d’improvisation théâtrale Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Stage d'improvisation théâtrale Neufchâtel-en-Bray

2022-03-26 – 2022-03-27

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Neufchâtel-en-Bray Pour les adultes. Places limitées.

Renseignements et inscription sur le site internet : https://www.caspeutpas.com/actions-culturelles

Rdv salle ELAN. Pour les adultes. Places limitées.

Renseignements et inscription sur le site internet : https://www.caspeutpas.com/actions-culturelles

Rdv salle ELAN. https://www.caspeutpas.com/actions-culturelles Pour les adultes. Places limitées.

Renseignements et inscription sur le site internet : https://www.caspeutpas.com/actions-culturelles

Rdv salle ELAN. Neufchâtel-en-Bray

