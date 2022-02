Stage d’Improvisation Théâtrale, avec les Truffes d’Olt + Pradines Pradines Catégories d’évènement: Lot

Pradines Lot Pradines 10 EUR Merci de nous renvoyer la fiche d’inscription ci-jointe remplie, accompagnée du règlement de 10€ et d’une attestation d’assurance RC au nom du stagiaire, à l’adresse suivante avant le mercredi 9 mars: LES TRUFFES D’OLT

Stage de théâtre d'improvisation animé par l'association "les Truffes d'Olt", le samedi 12 mars 2022 de 14h30 à 17h30. Salle Daniel Roques de Pradines. Et… dès 20h30, c'est l'heure du match! Après un passage dans la ville d'Henri IV, les Truffes d'Olt reçoivent pour un match retour avec grand plaisir l'équipe des Chevaliers de l'Imaginaire de Pau. Entre occitans et béarnais la rencontre promet d'être épique! Venez nombreux!!!! Samedi 12 mars, Salle Daniel Roques. Mais l'impro c'est aussi un public, un public de folie!! Le meilleur bien sûr! C'est VOUS!!!! Merci de nous suivre et merci de votre soutien tout terrain! truffes.olt@gmail.com +33 6 63 49 93 52

Les Truffes D'olt

