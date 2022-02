Stage d’improvisation musicale Tourouvre au Perche, 10 juillet 2022, Tourouvre au Perche.

2022-07-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-10 17:30:00 17:30:00

Tourouvre au Perche Orne

Le pianiste et compositeur Jaco Parmentier nous propose de découvrir les éléments clés nécessaires à la pratique de l’improvisation. Le but étant de développer une méthode personnelle de travail, adaptée à chacune et chacun et axée avant tout sur le plaisir de jouer, ouvrant ainsi la voie à l’éclosion de la personnalité musicale. Ouvert à tous les instruments, tous niveaux (ayant toutefois déjà un minimum de pratique).

TARIF : 35 euros (+ adhésion annuelle 10 euros)

jaco.parmentier@ecomail.fr +33 6 12 80 31 31

Tourouvre au Perche

