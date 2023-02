Stage d’improvisation découverte +18ans, salle Joly à Noizay Noizay OFFICE AMBOISE Noizay Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Noizay 35 EUR 35 Stage découverte d’improvisation de théâtre pour les adultes ( +18 ans), le samedi 04 mars dans la salle Joly, à Noizay.

Découvrir l’improvisation ! Que vous soyez novices ou déjà pratiquants, l’improvisation vous fera vivre des moments de théâtre étonnants et imprévus ! Grâce à des exercices et des jeux le groupe sera guidé par Amélie Robinet de la Ligue d’Improvisation de Touraine afin de vous amener ensuite à vous essayer à des saynètes improvisées. L’improvisation : se découvrir, oser, se surprendre et s’amuser ! Stage découverte d’improvisation de théâtre pour les adultes ( +18 ans), le samedi 04 mars dans la salle Joly, à Noizay. +33 7 85 59 52 01 https://ascnoizay.e-monsite.com/ pixabay

