Venez imaginer, créer et jouer toutes sortes d’histoires originales ! Dans ce weekend de stage, vous apprendrez à utiliser tous les ingrédients d’une bonne histoire avec des héros ou des héroïnes, des personnages secondaires colorés, des enjeux pour tenir le public en haleine…

Pour cela, nous travaillerons les techniques de narration pour s’amuser à raconter et vivre des histoires sur le vif. Nous étudierons des structures d’histoires, explorerons des personnages variés et prendrons plaisir à jouer des scènes improvisées.

