Stage d'improvisation adultes – Apprivoiser son corps A la Folie Théâtre, 2 avril 2022, Paris.

samedi, dimanche de 10h à 16h

En improvisation théâtrale, utiliser son corps est une formidable source d’inspiration pour soi-même et pour les partenaires de jeu… Venez découvrir les secrets de l’impro sur les vrais planches d’un théâtre ! L’instrument de jeu d’un acteur est son propre corps comme le violon est celui du violoniste.

D’ailleurs, s’engager corporellement permet à l’acteur de se prêter davantage au jeu. Que ce soit pour jouer des intentions profondes ou composer des personnages facétieux, le corps est bien souvent plus expressif que la parole. Ce stage sera l’occasion de jouer à modifier son propre corps et de s’amuser avec une boîte à outils simple et efficace pour construire des personnages prêts à vivre des aventures improvisées. Animations -> Stage A la Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt Paris 75011

Contact : A la Folie Théâtre

