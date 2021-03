Stage d’impro théâtre… au cœur de l’expo ! Pour les 13-17 ans MJC Albi, 27 avril 2021-27 avril 2021, Albi.

Stage d’impro théâtre… au cœur de l’expo ! Pour les 13-17 ans

du mardi 27 avril au jeudi 29 avril à MJC Albi

Du mardi 27 au jeudi 29 avril (2eme semaine des vacances scolaires) Horaires : 10h-12h et 13h-15h (Prévoir son pique-nique) Lieux : MJC Albi et centre d’art A partir du 10 avril, le centre d’art le Lait accueillera l’exposition _Ficus_ du duo féminin d’artistes Hippolyte Hentgen. Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen forment le duo Hippolyte Hentgen. Sous ce nom fictif, elles explorent à quatre mains un territoire de recherche principalement orienté vers le dessin et l’image, mais s’aventurent également dans d’autres champs de représentation, tels le spectacle et la musique. Puisant dans l’histoire de l’art comme dans la culture populaire, elles s’emparent des images iconiques ancrées dans notre mémoire collective et les restituent dans un immense collage protéiforme et composite. Nous proposons un stage d’improvisation théâtrale en écho à cette exposition. Partant des œuvres et du propos des artistes, les jeunes – accompagnés par Sophie ANTELME, metteure en scène – imagineront différentes saynètes mettant en jeu les techniques d’impro : construction d’histoires, de relations ; lâcher prise, création de personnages, de situations… un excellent moyen de s’approprier les œuvres et de les faire vivre ! Tarifs : 45 € adhérents / 50 € non adhérents Infos, renseignements et inscriptions Equipe animation jeunesse-culture MJC Albi 07 67 54 77 60 [animation@mjcalbi.fr](mailto:animation@mjcalbi.fr) En partenariat avec la MJC

Sur inscription

Ecrire, s’exprimer, mettre en scène en s’inspirant de l’univers d’Hippolyte Hentgen

MJC Albi 13 rue de la République 81000 Albi Albi



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-27T10:00:00 2021-04-27T12:00:00;2021-04-27T13:00:00 2021-04-27T15:00:00;2021-04-28T10:00:00 2021-04-28T12:00:00;2021-04-28T13:00:00 2021-04-28T15:00:00;2021-04-29T10:00:00 2021-04-29T12:00:00;2021-04-29T13:00:00 2021-04-29T15:00:00