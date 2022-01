Stage d’impro Larbey, 28 avril 2022, Larbey.

Stage d’impro Café Boissec 303 route de l’église Larbey

2022-04-28 09:00:00 – 2022-04-29 17:00:00 Café Boissec 303 route de l’église

Larbey Landes Larbey

60 60 EUR Cédric, créateur, coach et comédien de la troupe d’improvisation Landaise, Les Keskonfé, vous propose un atelier découverte d’improvisation théâtrale au Café Boissec. À travers différents exercices et jeux ludiques, vous allez explorer le théâtre de l’instantané et vous laissez surprendre par les mondes imaginaires qui s’ouvrent à vous ! Un maître mot : le plaisir ! Celui de découvrir le lâcher prise, principe au cœur du théâtre d’improvisation. Autres dates : 17 et 18 février.

+33 5 58 97 57 93

Café Boissec – Sac de billes

Café Boissec 303 route de l’église Larbey

