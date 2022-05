Stage d’impro 14-18 ans Manding’art, 2 mai 2022, Toulouse.

Stage d’impro 14-18 ans

du lundi 2 mai au vendredi 6 mai à Manding’art

Tu es au collège ou au lycée. Tu as envie de passer de bonnes vacances ? Envie de rencontrer de nouvelles personnes ? T’amuser ? Alors viens faire un tour à l’improvisation. On t’attend. Nota : 1 journée sera consacrée à la prise de parole en public (idéal pour les exposés ou la préparation au grand oral) Du lundi 2 au vendredi 6 mai (5 jours) Tarif : 225€. * Tarif préférentiel (si acompte de 50€ avant le 22 avril) : 190€. * Tarif préférentiel (si acompte de 50€ avant le 29 avril) : 207€. Des masques inclusifs seront fournis pour la durée du stage. Plus d’info sur les masques ici : [https://masqueinclusif.com/](https://masqueinclusif.com/) Le goûter est prévu. Un spectacle sera proposé en fin de stage. Possibilité de garderie pour le repas : 5€/enfant/jour. Dans ce cas, merci de prévoir le repas du midi. Déroulé : 9h à 9h30 : accueil des enfants 9h30 à 12h : atelier d’impro 12h à 13h30 : pause repas (possibilité de garderie) 13h30 à 16h : atelier d’impro 16h à 16h30 : goûter et débriefing 16h30 à 17h30 : possibilité de garderie (5€/h) En cas d’annulation de notre part, les billets seront intégralement remboursés.

225/207/190€

Tu es au collège ou au lycée. Tu as envie de passer de bonnes vacances ? Envie de rencontrer de nouvelles personnes ? T’amuser ? Alors viens faire un tour à l’improvisation. On t’attend.

Manding’art 1 bis rue du docteur Paul Pujos Toulouse Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T09:30:00 2022-05-02T16:30:00;2022-05-03T09:30:00 2022-05-03T16:30:00;2022-05-04T09:30:00 2022-05-04T16:30:00;2022-05-05T09:30:00 2022-05-05T16:30:00;2022-05-06T09:30:00 2022-05-06T16:30:00