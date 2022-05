Stage d’impro 11-15 ans MJC pont des demoiselles Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Stage d’impro 11-15 ans MJC pont des demoiselles, 7 juillet 2022, Toulouse. Stage d’impro 11-15 ans

du jeudi 7 juillet au vendredi 8 juillet à MJC pont des demoiselles

u es au collège ou au lycée. Tu as envie de passer de bonnes vacances ? Envie de rencontrer de nouvelles personnes ? T’amuser ? Alors viens faire un tour à l’improvisation. On t’attend. Du jeudi 7 au vendredi 8 juillet (2 jours). En fonction des annonces gouvernementales, des masques inclusifs pourront être fournis pour la durée du stage. Plus d’infos sur [[https://masqueinclusif.com/](https://masqueinclusif.com/)](https://masqueinclusif.com/) Le goûter est prévu. Un spectacle sera proposé en fin de stage. Possibilité de garderie pour le repas : 5€/enfant/jour. Dans ce cas, merci de prévoir le repas du midi. Déroulé : 9h à 9h30 : accueil des enfants 9h30 à 12h : atelier d’impro 12h à 13h30 : pause repas (possibilité de garderie) 13h30 à 16h : atelier d’impro 16h à 16h30 : goûter et débriefing 16h30 à 17h30 : possibilité de garderie (5€/h) Plus d’informations sur [https://bullecarree.fr/events/stage-dimpro-11-15-ans-fev21-2/](https://bullecarree.fr/events/stage-dimpro-11-15-ans-fev21-2/)

Tarif : 90€ * Tarif préférentiel (si acompte de 50€ avant le 27 juin) : 76€ * Tarif préférentiel (si acompte de 50€ avant le 3 juillet) : 83€.

Stage d’impro 11-15 ans MJC pont des demoiselles 63 bis avenue antoine de Saint Exupery 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-07T09:30:00 2022-07-07T16:30:00;2022-07-08T09:30:00 2022-07-08T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu MJC pont des demoiselles Adresse 63 bis avenue antoine de Saint Exupery 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville MJC pont des demoiselles Toulouse Departement Haute-Garonne

MJC pont des demoiselles Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Stage d’impro 11-15 ans MJC pont des demoiselles 2022-07-07 was last modified: by Stage d’impro 11-15 ans MJC pont des demoiselles MJC pont des demoiselles 7 juillet 2022 MJC Pont des demoiselles Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne