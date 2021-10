Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Stage d’impression à la planche Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Stage d’impression à la planche Mulhouse, 31 octobre 2021, Mulhouse. Stage d’impression à la planche 2021-10-31 – 2021-10-31

Mulhouse Haut-Rhin EUR Le Musée de l’Impression sur Etoffes vous propose des stages pour vous initier à la technique de l’impression à la planche. Vous pouvez venir avec vos propres supports ou en acheter à la boutique du musée pour repartir ensuite avec votre création. +33 3 89 46 83 00 Le Musée de l’Impression sur Etoffes vous propose des stages pour vous initier à la technique de l’impression à la planche. Vous pouvez venir avec vos propres supports ou en acheter à la boutique du musée pour repartir ensuite avec votre création. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville 47.74489#7.34493