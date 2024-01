Stage d’immersion « langue et culture arabe » L’Institut du Monde Arabe Paris, lundi 19 février 2024.

Du lundi 19 février 2024 au mercredi 21 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi

de 09h30 à 15h30

lundi, mardi, mercredi

de 10h30 à 16h30

.Public enfants adolescents. payant

Du lundi 19 au mercredi 21 février, pendant les vacances d’hiver de la zone C, le Centre de langue de l’Institut du monde arabe propose un stage d’immersion « langue et culture arabe » pour le jeune public.

Au programme, 3 jours d’activités linguistiques et socioculturelles à un rythme dynamique et sur un mode ludique avec un expert en langue et une conférencière spécialisée.

En coopération avec le service des Actions éducatives de l’Institut du monde arabe

Le stage d’immersion est un programme intensif dédié aux jeunes de 10 à 16 ans. Il offre une expérience complète et unique à Paris, permettant aux participants de nouer un premier contact avec la langue arabe, ou de mobiliser leurs compétences linguistiques déjà acquises, tout en s’ouvrant à la culture arabe. Il est ouvert au grand public et aux apprenants de l’IMA.

Deux niveaux sont disponibles :

Niveau découverte sans prérequis : jeunes n’ayant encore aucune notion de la langue arabe et souhaitant s’y sensibiliser.

: jeunes n’ayant encore aucune notion de la langue arabe et souhaitant s’y sensibiliser. Niveau intermédiaire avec préacquis : réservé aux jeunes ayant déjà suivi des cours de langue arabe à l’IMA.

Horaires :

Niveau découverte : les 19, 20 et 21 février de 10h30 à 16h30

10h30 à 12h30 : Activités culturelles

12h30 à 13h30 : Pause déjeuner et activités récréatives avec les formateurs

13h30 à 16h30 : Initiation à la langue arabe

Niveau intermédiaire : les 19, 20 et 21 février de 9h30 à 15h30

09h30 à 12h30 : Stage linguistique

12h30 à 13h30 : Pause déjeuner et activités récréatives avec les formateurs

13h30 à 15h30 : Activités culturelles

Attention, nombre de place limité ! Inscrivez votre enfant au plus vite : J’INSCRIS MON ENFANT

Les participants auront accès aux différents espaces de l’IMA et se plongeront dans la culture arabe à travers les supports du musée, des jeux sensoriels et des expériences immersives.

Une occasion unique de s’initier à la langue arabe ou de progresser dans ses acquis, avec des formateurs qualifiés et tout en s’amusant !

Contacts

Pour plus d’informations, écrire à CCHADAREVIAN@IMARABE.ORG ou SERVICECLCA@IMARABE.ORG

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/jeune-public/stage-d-immersion-langue-et-culture-arabe

D.Paillard COURS DE LANGUE