Stage d’illustration botanique « Couleurs d’automne, fruits et champignons », 21 octobre 2021-21 octobre 2021, Moux-en-Morvan.

Stage d’illustration botanique « Couleurs d’automne, fruits et champignons » 2021-10-21 09:30:00 – 2021-10-22 17:00:00 Lieu-dit Bas du Moulin Domaine de La Cabane Verte

Moux-en-Morvan Nièvre Moux-en-Morvan

Ce stage porte sur les différentes étapes de la réalisation de planches de botanique et de zoologie et se base sur différents supports saisonniers. Vous apprendrez à observer pour rester fidèle au sujet, à simplifier les représentations par le croquis, à traduire la personnalité du sujet, à évaluer les proportions, à dégager les détails importants. Nous nous appuierons sur des démonstrations pour étudier les formes, l’organisation, les nuances, les textures, etc.

Une courte sortie sur les rives du Lac des Settons, permettra de choisir son sujet dans la nature, selon les inspirations, mais ol est possible d’apporter son propre sujet de travail.

Le nombre de participants est limité afin d’accompagner chacun avec un suivi personnalisé vers la réalisation finale de son dessin ou de son aquarelle.

Le stage s’adresse aux personnes désirant perfectionner leurs capacités d’observation et la pratique du dessin et / ou de l’aquarelle. Avoir des notions de dessin et / ou aquarelle est nécessaire.

Le stage est animé par Vanessa Damianthe, illustratrice naturaliste et scientifique.

Le stage peut être annulé selon l’évolution des conditions sanitaires.

vanessa.damianthe@gmail.com http://www.vanessa-damianthe.com/

