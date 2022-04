Stage d’Ikebana Cucq Cucq Catégorie d’évènement: Cucq

Stage d’Ikebana Cucq, 30 avril 2022, Cucq. Stage d’Ikebana 376 Chemin du Baillarquet Cucq

2022-04-30 – 2022-05-02

376 Chemin du Baillarquet Cucq Pas-de-Calais Cucq Stage d’Ikebana, art floral Japonais, avec Marc Kapella, vice grand maître de l’école Ohara.

Initiation et perfectionnement. marckapella972@gmail.com +33 6 61 64 24 38 Stage d’Ikebana, art floral Japonais, avec Marc Kapella, vice grand maître de l’école Ohara.

Initiation et perfectionnement. 376 Chemin du Baillarquet Cucq

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégorie d’évènement: Cucq Autres Lieu Cucq Adresse 376 Chemin du Baillarquet Ville Cucq lieuville 376 Chemin du Baillarquet Cucq

Cucq Cucq https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cucq/

Stage d’Ikebana Cucq 2022-04-30 was last modified: by Stage d’Ikebana Cucq Cucq 30 avril 2022

Cucq