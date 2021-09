Pellevoisin Pellevoisin - Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Indre, Pellevoisin Stage d’iconographie Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Pellevoisin Catégories d’évènement: Indre

Pellevoisin

Stage d’iconographie Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 27 septembre 2021, Pellevoisin. Stage d’iconographie

du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre à Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde

Renseignements et inscriptions : [[amr.galea@gmail.com](mailto:amr.galea@gmail.com)](mailto:amr.galea@gmail.com) Stage d’iconographie, avec l’atelier d’Art Sacré Saint Jean Damascène Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 3 rue Notre Dame, 36180 Pellevoisin Pellevoisin Les Boudureries Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-27T07:00:00 2021-09-27T07:30:00;2021-09-28T07:00:00 2021-09-28T07:30:00;2021-09-29T07:00:00 2021-09-29T07:30:00;2021-09-30T07:00:00 2021-09-30T07:30:00;2021-10-01T07:00:00 2021-10-01T07:30:00;2021-10-02T07:00:00 2021-10-02T07:30:00;2021-10-03T07:00:00 2021-10-03T07:30:00

Détails Catégories d’évènement: Indre, Pellevoisin Autres Lieu Pellevoisin - Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Adresse Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 3 rue Notre Dame, 36180 Pellevoisin Ville Pellevoisin lieuville Pellevoisin - Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Pellevoisin