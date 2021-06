Le pouliguen Plage du Nau Le pouliguen, Loire-Atlantique Stage d’hypno-relaxation Plage du Nau Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

du lundi 28 juin au vendredi 10 septembre à Plage du Nau

Hypno-Relaxation – Détendez vous – Connaître un moment de relaxation profonde sous hypnose. – Refaire en toute sécurité le plein d’énergie et de vitalité, en pérenniser les bienfaits. Jour 1 : Décompresser Jour 2 : Explorer ses ressources anti-stress Jour 3 : Ne rien faire face à l’océan Jour 4 : Se créer son propre univer de relaxation Jour 5 : Ressentir un nouvel équilibre corps/esprit Le stage est dispensé par Madame Marie-Laure Guyot. Mme Guyot propose également des stages de sophro-détente et sophro-découverte. En cas de force majeure / forte intempérie, nous nous réservons le droit d’annuler la séance.

2021-06-28T09:00:00 2021-06-28T10:00:00;2021-06-29T09:00:00 2021-06-29T10:00:00;2021-06-30T09:00:00 2021-06-30T10:00:00;2021-07-01T09:00:00 2021-07-01T10:00:00;2021-07-02T09:00:00 2021-07-02T10:00:00;2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T10:00:00;2021-07-05T09:00:00 2021-07-05T10:00:00;2021-07-06T09:00:00 2021-07-06T10:00:00;2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T10:00:00;2021-07-08T09:00:00 2021-07-08T10:00:00;2021-07-09T09:00:00 2021-07-09T10:00:00;2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T10:00:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T10:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T10:00:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T10:00:00;2021-07-23T09:00:00 2021-07-23T10:00:00;2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T10:00:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T10:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T10:00:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T10:00:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T10:00:00;2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T10:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T10:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T10:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T10:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T10:00:00;2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T10:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T10:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T10:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T10:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T10:00:00;2021-08-30T09:00:00 2021-08-30T10:00:00;2021-08-31T09:00:00 2021-08-31T10:00:00;2021-09-01T09:00:00 2021-09-01T10:00:00;2021-09-02T09:00:00 2021-09-02T10:00:00;2021-09-03T09:00:00 2021-09-03T10:00:00;2021-09-06T09:00:00 2021-09-06T10:00:00;2021-09-07T09:00:00 2021-09-07T10:00:00;2021-09-08T09:00:00 2021-09-08T10:00:00;2021-09-09T09:00:00 2021-09-09T10:00:00;2021-09-10T09:00:00 2021-09-10T10:00:00

