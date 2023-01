STAGE D’HIVER DE ROLLER Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

STAGE D'HIVER DE ROLLER Clermont-l'Hérault, 18 février 2023, Clermont-l'Hérault . STAGE D'HIVER DE ROLLER 9 Rue des Chasselas Clermont-l'Hérault Hérault

2023-02-18 – 2023-03-06

Clermont-l'Hérault

Hérault 25 EUR

Hérault 25 EUR Stage de patinage artistique : Initiation de perfectionnement.

Stage de patinage artistique : Initiation de perfectionnement.

Tous niveaux, enfants, ados et adultes.

+33 6 85 69 35 31

