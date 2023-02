Stage d’hiver 2023 : street art et danse Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Stage d’hiver 2023 : street art et danse Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 27 février 2023, Paris. Du lundi 27 février 2023 au vendredi 03 mars 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

. payant Semaine en journée complète : 94€ Au programme : Web radio, chorégraphies, vidéo, battle et customisation de t-shirt. Hip-Hop – de 14h à 17h Anthony Montzamir, le professeur de hip-hop de l’Espace Beaujon, propose son stage annuel d’initiation ou de perfectionnement à la danse Hip-Hop : chorégraphies, vidéo, battle et customisation de T-Shirt. Web Radio – de 10h à 13h Le stage se déroule en matinée avec Lou et Jeanne, jeunes dramaturges de théâtre documentaire. Les élèves sont initiés à la pratique du podcast, écriture, enregistrement, montage. Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://ebeaujon.org/ 01 53 53 06 99 jeunesse@ebeaujon.org https://www.facebook.com/events/747586670115757/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_going_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/747586670115757/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_going_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://ebeaujon.org/jeunesse/stages-vacances/stage-dhiver-street-art/

© UNSPLASH Stage Hiver 2023 BEAUJON – Street Art

Centre Paris Anim' Espace Beaujon Adresse 208, rue du Faubourg Saint-Honoré Ville Paris

