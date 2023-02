Stage d’histoire de l’art Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage d’histoire de l’art Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais, 22 février 2023, Paris. Du mercredi 22 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

mercredi, jeudi

de 18h30 à 20h00

. payant

Venez vous initier à l’histoire de l’art ! Au cours de quatre jours d’atelier, venez découvrir ou perfectionner vos connaissances de l’histoire de l’art, dans une approche ludique et singulière ! Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 Paris Contact : https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ 01.40.28.18.48 https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/

Image par Terri Wang de Pixabay

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles - le Marais Adresse 6-8 place Carrée, Forum des Halles Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles - le Marais Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles - le Marais Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage d’histoire de l’art Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais 2023-02-22 was last modified: by Stage d’histoire de l’art Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles - le Marais 22 février 2023 Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles - le Marais Paris Paris

Paris Paris