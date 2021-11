Vézelay Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Vézelay, Yonne Stage d’hébreu biblique Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Stage d'hébreu biblique

du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre

du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre à Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem

### **Hébreu biblique.** ### **Récit du déluge et signe de l’alliance.** Par un travail attentif et interactif sur les textes, nous chercherons à mieux comprendre le récit du déluge à partir de sa langue d’origine, l’hébreu. Le week-end s’adresse à des personnes pratiquant déjà l’hébreu biblique. Effectif limité à 7-8 participants, pour favoriser une recherche commune sur les textes. Quelques pistes de travail sont proposées en amont de la session.

Sur inscription

avec soeur Gabrielle, des fraternités de Jérusalem
Maisons d'accueil – Fraternités de Jérusalem
26, rue Saint-Pierre 89450 Vézelay

