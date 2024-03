Stage d’expression théâtrale pour adultes Les Ateliers des Forges Perreuil, lundi 22 avril 2024.

Tout commence au dedans !

Une présence à soi, à l’autre, un geste, un mot, un son qui bientôt emplissent l’espace. Détaché de soi et de son inquiétude, on explore, sous forme d’exercices personnels ou à plusieurs, le langage de l’émotion.

Le travail se fait à la fois de manière personnelle et tous ensemble sous la forme d’exercices habiter son corps, la scène, apprendre à gérer ses émotions, les exprimer, les amplifier, les donner. Entrer dans l’improvisation et toucher à la force de la parole.

Ce stage s’adresse à toute personne voulant expérimenter l’expression théâtrale, dans une optique personnelle ou professionnelle.

Aux enseignants, éducateurs, animateurs, étudiants… dans le cadre de leurs interventions professionnelles ou ayant besoin d’améliorer leur qualité de présence orale. 400 400 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 14:30:00

fin : 2024-04-22 18:00:00

Les Ateliers des Forges D974

Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté michele.cotten@lesateliersdesforges.com

