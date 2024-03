Stage d’expression théatrale Salle Ker Digemer Kerlouan, lundi 8 juillet 2024.

Stage d’expression théatrale Salle Ker Digemer Kerlouan Finistère

Le plaisir du jeu. L’expression du JE et du TU.

Entre affirmation de soi et réception de l’autre, la mise en jeu de leur interaction.

Objectif

Dans un esprit ludique et un espace d’accueil bénéfique à l’expression des corps et

des émotions, favoriser la créativité de chacun·e dans une démarche interactive

enrichissante.

Contenu

• Jeux d’expressions vocale et gestuelle

• Techniques de concentration, lâcher-prise, respiration…

• Exploration et développement des capacités expressives de chacun

• Création et interprétation d’un personnage autre

• Mise en scène de l’échange dans l’entre-deux de l’espace

Et jouer ensemble jusqu’à se dépasser et se surprendre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 10:00:00

fin : 2024-07-13 16:30:00

Salle Ker Digemer Rue saint Brévalaire

Kerlouan 29890 Finistère Bretagne chmk29890@gmail.com

