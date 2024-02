Stage d’expression théâtrale Aixe-sur-Vienne, dimanche 25 février 2024.

Stage d’expression théâtrale Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Venez et oser jouer, rire, vous amuser dans le cadre du stage d’expression théâtrale proposé par En Compagnie des Libres, les ateliers mobiles d’expression artistique.

Vous serez conseillés par Alain Lemaire, comédien-clown, clown de théâtre, de danse, de rue, social et humanitaire.

Pas de texte à apprendre, aucune obligation ni aucune contrainte, juste celle de s’élancer et de se laisser porter avec les autres… Un voyage pour soi, avec soi et les autres personnes présentes. Deux jours pour s’élancer vers l’ailleurs, faire confiance et se faire confiance. Découvrir que nous pouvons aller au-delà de ce que nous imaginons. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 09:00:00

fin : 2024-02-25 17:00:00

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ecdlibres@gmail.com

