Seine-Maritime Veulettes-sur-Mer Le centre nautique de la Côte d’Albâtre accueille un stage pour devenir Moniteur de voile.

Dates : du 20 au 24 février 2023.

Horaires : de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30.

Tarif : 140€

Conditions :

>stage initial 1 et UCC1 validé

>niveau 4 validé

>formation PSC1

>attestation de natation 100m nage libre

>permis côtier

