Stage : Développement et Réalisation de Soi Autre lieu, 11 février 2022, Genève.

du vendredi 11 février 2022 au dimanche 13 février 2022 à Autre lieu

Nous vous propopons une masterclass intensive, unique et novatrice regroupant Yoga Vinyasa, Life Coaching et Théâtre. Parce-que ces 3 pratiques sont ultra-complémentaires pour se libérer, lâcher-prise, être Soi et oser ! Au programme : Coaching Un apprentissage théorique, des exercices, des mises en situation pour apprendre à se servir de son cerveau afin d’apaiser ses émotions et atteindre ses objectifs. Yoga Vinyasa Un yoga dynamique, des séquences fluides adaptées en fonction de vos besoins physiques et émotionnels dans le but de clarifier votre mental et délier votre corps. Théâtre Des exercices d’improvisation, des jeux et des mises en situations pour explorer et libérer vos énergies, vos émotions, vos sens et rire tous ensemble. Masterclass pour adultes à partir de 17 ans, tous niveaux en yoga et théâtre.

CHF 450.-

3 jours de Yoga, Life Coaching et Théâtre du 11 au 13 février 2022 au sein de l’espace Colibri à Carouge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T17:30:00 2022-02-11T21:30:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T18:00:00