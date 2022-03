STAGE D’EVEIL MUSIQUE POUR LES 3- 4 ANS La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 11:00:00

La Ferté-Bernard Sarthe Pour partager un moment de plaisir musical entre parents et enfants en chantant, jouant avec des rythmes et des mélodies. Organisé par l’Ecole de Musique Pour partager un moment de plaisir musical entre parents et enfants en chantant, jouant avec des rythmes et des mélodies. Organisé par l’Ecole de Musique La Ferté-Bernard

